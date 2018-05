Nog twee weken: voorbereidingen top Trump-Kim in volle gang

De Verenigde Staten en Noord-Korea lijken er nog steeds alles aan te doen om de top in Singapore tussen president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un te laten doorgaan.

Het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap zegt dat de Noord-Koreaanse topdiplomaat en voormalige inlichtingenchef Kim Yong-chol op de passagierslijst staat van een vlucht morgen van de Chinese hoofdstad Peking naar New York.

Van daaruit reist hij mogelijk door naar Washington. Aangenomen wordt dat hij zal proberen om de belemmeringen voor de ontmoeting tussen Trump en Kim Jong-un weg te nemen.

Deur op kier

Een Japanse tv-zender zegt dat een naaste medewerker van Kim Jong-un gisteravond in Singapore is aangekomen, vermoedelijk om de top voor te bereiden. Medewerkers van het Witte Huis en het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken waren daar al.

Een kleine drie weken geleden maakte president Trump bekend dat hij Kim Jong-un op 12 juni in Singapore zou ontmoeten. Inzet: afspraken maken over de beƫindiging van het Noord-Koreaanse kernprogramma in ruil voor verlichting van sancties. In de periode daarna zei Noord-Korea dat het niet van plan is eenzijdig zijn kernwapenprogramma af te blazen. Ook eiste het land dat de VS en Zuid-Korea een einde zouden maken aan hun gezamenlijke militaire oefeningen.

Vorige week donderdag liet Trump Kim per brief weten dat de top niet doorgaat, vanwege vijandige houding van Noord-Korea. Maar in de dagen erna zette de Amerikaanse president de deur toch weer op een kier en opperde hij dat de Singapore-top mogelijk gered kan worden.