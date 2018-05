Oxfam Novib: nieuwe hongersnood dreigt in Zuid-Soedan

Oxfam Novib waarschuwt voor een dreigende nieuwe hongersnood in Zuid-Soedan. Volgens de hulporganisatie moet er nu worden ingegrepen om te voorkomen dat miljoenen mensen honger lijden.

Zuid-Soedan werd begin vorig jaar ook getroffen door een ernstig tekort aan voedsel. Na een actiedag van de gezamenlijke hulporganisaties werd op Giro555 ongeveer 30 miljoen euro gestort. De opbrengst ging ook naar Somaliƫ, Jemen en Noordoost-Nigeria.

Mislukte oogsten

Volgens Oxfam hebben de internationale hulpacties vorig jaar in Zuid-Soedan vele levens gered, maar dreigt er een nieuwe catastrofe door mislukte oogsten. De organisatie FEWSNET, dat vroegtijdig waarschuwt voor dreigende hongersnoden, meldt in het laatste rapport dat in de regio rond Pibor een vijfde van de gezinnen nu al extreme honger heeft.

In de regio, in het oosten van het land, hebben overstromingen en ziektes de oogst aangetast. Volgens Oxfam zijn inwoners met het naderende regenseizoen afhankelijk van voedsel dat wordt ingevlogen, maar dat is voor velen onbetaalbaar.

Gras en onkruid eten

"We moeten niet wachten tot de situatie officieel een hongersnood wordt genoemd", zegt Nicola Di Marzo van Oxfam. "Mensen zijn nu al wanhopig en hebben honger. Een vrouw in Pibor vertelde me dat haar enige optie het koken van gras en onkruid is. Het maakt haar familie ziek. Maar een keuze heeft ze niet, want er is geen ander eten."

Oxfam heeft noodhulp naar de regio gestuurd. Maar volgens de organisatie biedt alleen vrede een structurele oplossing voor het voedseltekort. Zuid-Soedan werd in 2011 onafhankelijk en wordt al jaren geteisterd door burgeroorlogen. Oxfam roept de internationale gemeenschap op om zich te blijven inzetten voor een oplossing van het conflict.