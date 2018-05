'Nieuwe vlag Tweede Kamer gepresenteerd'

In december kondigde Kamervoorzitter Arib aan dat er een mooiere vlag zou komen. Volgens De Telegraaf is er de afgelopen maanden stevig gediscussieerd over een nieuwe versie en is daarbij de huisarchitect van de Tweede Kamer, Askon Eden, ingeschakeld.

Ronde voet

De nieuwe vlag is 120 bij 180 centimeter en daarmee een slag groter dan de oude van 90 bij 50. De stok en knop zijn volgens de krant van gepareld roestvrijstaal. De voet is rond, waardoor die niet meer voor een kaasblokje kan worden aangezien.

Arib is erg te spreken over de nieuwe driekleur. "Hij past veel beter bij de grootte van de zaal. Meer grandeur en klasse", zegt ze tegen De Telegraaf. Een speciale kunstcommissie, met daarin onder anderen D66-leider Pechtold en Thierry Baudet (FvD), heeft de nieuwe vlag goedgekeurd.

Zelfde plek

Enkele parlementariƫrs, onder wie PVV-Kamerlid Beertema, wilden dat de vlag ook zou worden verplaatst, zodat die vaker in beeld komt. Maar de positie blijft hetzelfde, schuin achter de stoel van de Kamervoorzitter.