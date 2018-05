Eerste storm van orkaanseizoen nadert Amerikaanse kust

De eerste tropische storm van het Atlantische orkaanseizoen is een feit: storm Alberto raast richting de Verenigde Staten. In de staten Mississippi, Alabama en Florida is de noodtoestand van kracht. Alberto neemt op zee aan kracht toe en brengt vooral heel veel regen met zich mee.

Cuba kreeg al te maken met de storm. Door zware regenval traden rivieren buiten hun oevers en kwamen complete dorpen blank te staan. Mensen liepen op hun knieƫn door het water en ondanks alle zandzakken die voor deuren waren neergelegd, stroomde het water de huizen binnen.