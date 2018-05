Celstraffen geëist na ensceneren van ongeluk op bouwplaats

Tegen een bedrijfsleider en de directeur van een bouwbedrijf uit Kerkrade heeft het Openbaar Ministerie gevangenisstraffen tot drie maanden geëist. De twee zouden hun personeel in onveilige omstandigheden hebben laten werken.

Dat leidde volgens het OM tot een bedrijfsongeval dat de verdachten vakkundig onder het kleed probeerden te schuiven, zodat het bedrijf niet aansprakelijk kon worden gesteld.

In september 2015 viel een medewerker van het bedrijf bij een bouwproject drieënhalve meter naar beneden toen hij aan het werk was op een tussenvloer. Hij raakte ernstig gewond aan zijn rug. Op de bouwplaats waren geen leuningen aangebracht of veiligheidsnetten opgehangen die de val konden voorkomen. Ook droeg de man geen veiligheidsharnas.

Enscenering

Toen de bedrijfsleider werd geïnformeerd over het ongeval, spoedde hij zich naar het bouwterrein en begon hij meteen met het dichten van gaten in de tussenvloer en het verplaatsen van een hoogwerker. De gewonde man lag toen nog op de grond. Ook kocht hij veiligheidsharnassen en legde hij die op de bouwplaats neer.

Vervolgens instrueerde hij zowel het slachtoffer als getuigen wat ze moesten zeggen tegen de inspectie. In dat verhaal zou de man achterover zijn gevallen uit de hoogwerker, nadat hij zijn veiligheidsharnas had uitgetrokken. Pas nadat de bouwplaats was aangepast en de medewerkers waren geïnstrueerd, werd de ambulance gebeld.

Wroeging

Twee maanden na het ongeval kreeg het slachtoffer wroeging over zijn valse verklaring. Hij belde de inspectie en vertelde zijn verhaal, waarna een strafrechtelijk onderzoek begon.

Het OM ziet de bedrijfsleider als brein achter de leugens over het bedrijfsongeval en beschouwt de directeur als medeplichtig, omdat die op een zeker moment ook op de hoogte was van de actie en een getuige onder druk zou hebben gezet bij zijn verklaring te blijven.

"Het gaat om buitengewoon kwalijke feiten", zei het OM. "Burgers moeten onbelemmerd ten overstaan van een rechter of een ambtenaar naar waarheid en geweten een verklaring kunnen afleggen." Naast de celstraffen eist het OM geldboetes van bij elkaar 100.000 euro.