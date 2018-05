Brusselse miljoenenboete voor Oostenrijk om gesjoemel met gegevens

Oostenrijk moet bijna 27 miljoen euro boete betalen aan de Europese Unie. Het land heeft enkele jaren verkeerde cijfers doorgegeven over zijn financiële situatie. Dat kwam door een fraudeschandaal in de deelstaat Salzburg.

Uit onderzoek van de Europese Commissie is gebleken dat de Oostenrijkse regering en overheidsinstanties in Salzburg in 2012 en 2013 verkeerde cijfers hebben doorgegeven aan het Europese statistiekbureau Eurostat.

Dat geldt als een doodzonde, omdat Brussel op basis van die gegevens beoordeelt of landen zich houden aan de afspraken over het begrotingstekort en de staatsschuld.

Speculaties

De boete uit Brussel heeft te maken met een speculatieschandaal in Salzburg dat in december 2012 naar buiten kwam. Een hoge ambtenaar van de deelstaat had gespeculeerd met overheidsfinanciën. Daarmee had Salzburg 340 miljoen euro verloren.

De hoofdverantwoordelijke voor het financiële schandaal is in 2016 veroordeeld voor fraude en vervalsing van documenten. Ze kreeg drie jaar gevangenisstraf, waarvan twee jaar voorwaardelijk. Het schandaal leidde tot het aftreden van een vicegouverneur en vervroegde verkiezingen.

Het is de tweede keer dat een EU-lidstaat een boete krijgt voor manipulatie met overheidsgegevens. In 2015 moest Spanje bijna 19 miljoen euro betalen omdat het had gesjoemeld met gegevens over schulden van Valencia.