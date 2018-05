'Discovery overweegt verhuizing naar Nederland na brexit'

Het Amerikaanse televisiebedrijf Discovery overweegt de Europese tak na de brexit te verhuizen van Londen naar Amsterdam, meldt de Britse krant The Guardian op basis van bronnen bij het bedrijf. Naast Amsterdam zou de Poolse hoofdstad Warschau op de lijst staan als mogelijke nieuwe locatie voor het Europese hoofdkantoor.

Discovery bedient Europa op dit moment vanuit Londen met tientallen televisiezenders waaronder Eurosport, TLC en Animal Planet. Volgens The Guardian is het bedrijf al langer bezig met anticiperen op de naderende brexit als het de onderhandelaars niet lukt aparte afspraken te maken over televisielicenties.

Discovery zou in de interne communicatie al gestopt zijn met het betitelen van Londen als internationaal hoofdkwartier.

Netflix

Als Discovery daadwerkelijk naar Nederland verhuist, levert dat mogelijk banen op. Discovery heeft in Londen 1300 mensen in dienst. Ook de populaire streamingdienst Netflix heeft al een kantoor in Amsterdam.