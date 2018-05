'Ik ben geen excuustruus, maar wethouder om mijn kwaliteit'

Het wil maar niet vlotten met de diversiteit in de volksvertegenwoordiging. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 had maar 3 procent van de ongeveer 1500 wethouders een migrantenachtergrond. En zoals het nu lijkt, wordt dat aantal de komende raadsperiode zelfs nog iets lager.

Wethouder Nadya Aboyaakoub is én vrouw én van Marokkaanse afkomst. Ze zit voor PRO21 in het college in Nijkerk. Beide aspecten zijn wat haar betreft niet van belang voor haar wethouderschap: "Ik ben niet gevraagd als excuustruus voor diversiteit, maar vanwege mijn kwaliteiten. Ik ben er voor alle inwoners."

Bescheidenheid

Aboyaakoub was ruim 9 jaar raadslid toen de functie vrijkwam: "Ik dacht gelijk: 'Dit kan ik, dit wil ik.' Natuurlijk moet het je gegund worden en moet je het vertrouwen krijgen. Maar als ik had gedacht: 'Ik laat dit aan me voorbij gaan, ik kan het niet' zoals veel mensen doen, dan was ik zeker nooit wethouder geworden."

Deze bescheidenheid is volgens haar één van de reden dat veel jongere, getalenteerde mensen niet door het 'witte-mannenplafond' heen komen. Een andere oorzaak ligt bij de partijen zelf, ziet ze. "Er zijn veel mensen die mee willen en kunnen doen in de politiek. Maar als de partij zelf kiest voor 'liever een ervaren bestuurder' dan is dat ook een keuze."