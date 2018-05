OM eist 25 jaar voor doden ex-vriendin en dochter

Het Openbaar Ministerie heeft 25 jaar celstraf geëist tegen een 20-jarige man uit Glimmen voor het vermoorden van zijn vriendin (23) en het doden van haar dochter (6). De man bekende in de rechtbank dat hij de twee vorig jaar oktober om het leven heeft gebracht.

De man en de vrouw leerden elkaar kennen in het asielzoekerscentrum in Oude Pekela. Net als de slachtoffers komt de man uit Eritrea. Samen kregen ze een kindje. De vrouw had ook al een dochter uit een eerdere relatie.

Ruzie

Het stel kreeg die bewuste avond ruzie omdat de vrouw de relatie wilde verbreken. Ze wilde teruggaan naar haar ex, de vader van haar 6-jarige dochter. De man werd boos en probeerde zijn vriendin te wurgen met het snoer van een telefoonoplader. Hij sneed uiteindelijk haar keel door.

De 6-jarige dochter werd wakker en zag haar dode moeder in de badkamer. Toen ze begon te schreeuwen, bracht de man ook haar om het leven. Volgens RTV Noord verstikte de man het meisje met een kledingstuk. Daarna legde hij haar op bed en dekte haar toe.

De man viel vervolgens zelf in slaap op de bank. De volgende ochtend belde hij de politie en zei dat er 'iets' was gebeurd in een woning aan het Jufferpad in Haren. Daar vonden agenten de twee lichamen. De man was nog altijd in het huis, samen met zijn dochtertje van anderhalf.

Moord of doodslag

Het Openbaar Ministerie vindt dat er genoeg bewijs is dat de man van plan was om zijn vriendin te doden en dat er dus sprake is van moord. Bij het meisje zou er sprake zijn van doodslag. Het OM noemde het schokkend dat de man na zijn daad op de bank ging liggen en zich nergens meer om bekommerde.

Ook wordt hem kwalijk genomen dat zijn dochtertje moet opgroeien zonder moeder en zusje. Ze zal moeten leven met de wetenschap dat haar vader haar moeder en zusje heeft gedood, terwijl zij aanwezig was in de woning.

Deskundigen oordelen dat de man volledig toerekeningsvatbaar is. Het OM eist daarom geen tbs. Volgens de advocate van de Eritreeër was er in het geval van de vrouw geen sprake van moord maar doodslag. Zij vindt daarom dat de celstraf lager moet zijn. De rechter doet over twee weken uitspraak.