Tropische grens van 30 graden voor het eerst dit jaar overschreden

De eerste regionale tropische dag van dit jaar is een feit. In Hupsel, een dorpje in De Achterhoek, werd even na 15.00 uur de grens van 30 graden overschreden.

De temperatuur loopt tot het einde van de middag mogelijk nog verder op, daardoor kan het ook op andere plaatsen 30 graden worden. Wanneer het kwik in De Bilt boven de 30 graden komt, kunnen we spreken van de eerste landelijke tropische dag van het jaar. Maar volgens Weerplaza gaat dat vandaag nog niet gebeuren.