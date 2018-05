'Thuiskerk' kardinaal Eijk gaat zeer waarschijnlijk dicht

De Sint Catharinakathedraal in Utrecht, beter bekend als de Catharijnekerk, gaat hoogstwaarschijnlijk dicht. Dat zeggen de betrokken partijen tegen RTV Utrecht. De bisschopskerk van de aartsbisschop van Utrecht, Wim Eijk, moet bij museum Catharijneconvent worden gevoegd.

De katholieke geloofsgemeenschap in Utrecht ziet geen alternatief vanwege de "ernstige kaspositie" en wil het voorstel binnenkort aan de kardinaal voorleggen.

Thuiskerk

Riet Blom-Van Oostrum, vice-voorzitter van het samenwerkingsverbond van Utrechtse katholieke gelovigen, legt uit wat de kathedraal bijzonder maakt: "Bisschopskerk wil zeggen dat het de kerk is waar de aartsbisschop rechtstreeks aan verbonden is. Dat is waar de priesters worden gewijd. Tijdens de vieringen van de hoogfeesten als Pasen, Pinksteren en Kerstmis gaat de kardinaal ook voor. De kathedraal is zijn 'eigen' kerk."

Als de kerk sluit, moet een andere kerk tot bisschopskerk van Utrecht worden benoemd. De samenwerkende parochies in Utrecht stellen de Sint-Augustinuskerk aan de Oudegracht voor: "Als je kijkt naar kerkbezoek, vitaliteit van de gemeenschap en bijdragen, dan is de Augustinus een stuk goedkoper dan de Catharinakerk."

Pijnlijk proces

"De verhuizing is een triest moment voor mensen die soms al hun hele leven naar deze kerk gingen", zegt Blom-Van Oostrum. "Zeker voor de gelovigen is dit een pijnlijk proces. Bij veel vaste gelovigen is dit een kerk die in familieverband veel emotionele waarde heeft. Bij sommige families zijn hier generaties lang kinderen gedoopt en huwelijken gesloten."

Een katholieke kerk sluiten is niet makkelijk. De parochie gaat de sluiting nu voorstellen aan Eijk, die dit verzoek weer moet voorleggen aan het Vaticaan in Rome. Daar wordt besloten of de kerk dicht kan. De kerk wordt dan aan de eredienst onttrokken. Dit proces kan enkele maanden tot een jaar duren.

Museum uitbreiden

Museum Catharijneconvent kijkt uit naar de mogelijkheid om de kerk, die naast het museum staat, over te nemen. Directeur Marieke van Schijndel zegt tegen RTV Utrecht: "Het museum groeit en bloeit. Het museumcomplex is ingericht voor 100.000 bezoekers maar we hadden vorig jaar 150.000 bezoekers. Dus je kunt je voorstellen dat het voor ons aantrekkelijk is om te kijken naar uitbreidingsmogelijkheden."