'Drama boerderij Milheeze lijkt uit de hand gelopen feestje'

De eigenaar van de boerderij ging zelf rond acht uur 's ochtends naar bed. "Ik voel me enorm rot", vertelt Willy van de Laar aan een verslaggever van Omroep Brabant. De groep had op de boerderij biertjes gedronken. Toen Willy ging slapen, bleven er vier mensen over. "Wat er daarna is gebeurd, weet ik niet."

Een familielid van Willy liet die dag in alle vroegte haar hond uit. Ze zag dat er een man op het erf lag te slapen. Omdat er een feestje was geweest, leidde dat bij haar niet tot argwaan. Toen de zoon van Willy later die morgen diezelfde man zwaargewond aantrof, werd groot alarm geslagen. Willy werd wakker vanwege alle commotie. Hij vond de dode man in het zwembad en haalde het lichaam uit het water. "Ik kan me niet voorstellen dat het een misdrijf is geweest", zegt Willy.

Overal op het terrein van de boerderij hangen beveiligingscamera's. Mogelijk brengen die beelden meer duidelijkheid.