Podcast 28-5 #DeDag: 'Nederland Gallisch dorpje in wereld van antibiotica'

Bacteriën zijn steeds meer resistent tegen antibiotica en dus is de medische wereld naarstig op zoek naar alternatieven. Vooral landen als de Verenigde Staten kampen met een groot aantal totaal resistente bacteriën. NOS-gezondheidsredacteur Rinke van den Brink vertelt waarom Nederland hier minder last van heeft. "Hoe vaker je antibiotica inzet, hoe vaker je resistente bacteriën krijgt. Nederland is eigenlijk een Gallisch dorpje in de wereld. Er wordt hier niet gesmeten met antibiotica."

Ook reizen we met Chinese touroperators naar de provincie Drenthe en spreken we met correspondent Jeroen Wollaars over zijn liefde voor spelcomputergigant Atari. "Ik had vroeger de Atari 2600 XL, een magisch apparaat. Ik zat de hele dag aan dat ding gekluisterd."