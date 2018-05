Taxichauffeur mishandeld door 17-jarige jongen

Een 29-jarige taxichauffeur uit Schiedam is vannacht in Breda mishandeld door een klant die niet wilde betalen. Het slachtoffer werd met een vuurwapen op zijn hoofd geslagen. De klant zou ook een schot hebben gelost, maar de chauffeur werd niet geraakt.

Hij kon ter plaatse behandeld worden door een ambulancemedewerker. De chauffeur vertelde dat hij in Rotterdam een klant had opgepikt die naar een hotel in Breda vervoerd wilde worden. Ze waren naar een pinautomaat gereden, omdat de klant geen geld bij zich had. Daar liep het uit de hand, schrijft Omroep Brabant.

Agenten gingen meteen op zoek naar de dader en een uur na de mishandeling kon een 17-jarige jongen uit Den Haag als verdachte worden aangehouden. Hij lag te slapen in een portiek van een verzorgingshuis in Breda. Het vuurwapen is ook teruggevonden. De dader had dat op zijn vlucht weggegooid en een getuige had dat gezien.