In de Amerikaanse staat Maryland is de noodtoestand uitgeroepen vanwege zware overstromingen. Vooral de stad Ellicott City is zwaar getroffen; daar trad een rivier buiten zijn oevers.

Het water ging metershoog door de straten. De hoofdstraat in Ellicott City veranderde in een kolkende rivier.

Bijna twee jaar geleden werd Maryland ook getroffen door zware overstromingen. Toen kwamen verscheidene mensen om het leven. Of er ook nu slachtoffers zijn, is nog niet bekend.