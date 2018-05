Schietschijven in de spreekkamer, de reclassering is er klaar mee

Reclassering Nederland wil stoppen met het behandelen van cliënten die op een dodenlijst staan. Vertrekkend bestuursvoorzitter Van Gennip zegt in de Volkskrant dat het te gevaarlijk wordt voor zijn medewerkers.

Medewerkers van Reclassering Nederland krijgen steeds vaker mensen op gesprek die een kogelwerend vest dragen uit angst dat ze in de wachtkamer een rivaal tegenkomen die hen wil doodschieten. Ook houden cliënten er rekening mee dat ze door rivalen worden achtervolgd en vermoord.

Schietschijven

"Ik wil het risico niet lopen dat onze reclasseringswerkers overhoop worden geschoten", zegt Van Gennip. Hij is vooral bang voor daders en verdachten die betrokken zijn bij liquidaties. "Schietschijven in de wachtkamer moeten we niet normaal gaan vinden."

Ook worden reclasseringswerkers steeds vaker met de dood bedreigd door cliënten. Die zeggen dan dat ze weten waar de medewerker woont of waar zijn kinderen naar school gaan. Daarmee is volgens Van Gennip de grens bereikt. "Onze mensen zijn wel wat gewend, maar serieuze doodsbedreigingen horen niet bij ons werk."

Volgens de vertrekkend bestuursvoorzitter nadert het moment dat cliënten die een gevaar vormen niet meer worden aangenomen. "Zo'n opdracht zullen we dan als onuitvoerbaar teruggeven aan het Openbaar Ministerie", zegt Van Gennip.

Kabinet

Woordvoerder Den Uyl van de Raad voor de Rechtspraak erkent dat er een groep mensen te agressief is voor begeleiding, maar volgens haar is het oplossen van dit probleem een taak voor het kabinet.