'Wethouder blijft vooral witte man van middelbare leeftijd'

Het lukt politieke partijen maar niet om wethouders diverser te krijgen. Uit een rondgang van Trouw blijkt dat ook na de gemeenteraadsverkiezingen van dit jaar witte mannen van middelbare leeftijd oververtegenwoordigd blijven.

De krant maakte de balans op in alle 335 gemeentes waar op 21 maart verkiezingen zijn gehouden. Had in 2014 3 procent van de 1500 wethouders een migratieachtergrond, na de recente verkiezingen lijkt dat nog iets lager uit te komen.

Het gebrek aan diversiteit wordt onder meer veroorzaakt door de weinig democratische wijze waarop wethouders worden gekozen, stelt bestuurskundige Julien van Ostaaijen in de krant. Partijen putten vooral uit hun eigen netwerk, wat nog vaak een old boys network is.

Bovendien hebben partijen sowieso al moeite kandidaten te vinden, vult Jeroen van Gool van de Wethoudersvereniging aan. "Wat niet helpt is het vergrootglas waaronder lokale bestuurders liggen. Je doet het nooit goed."

Bezwaarlijk

Wethouder Yasemin Cegerek van Apeldoorn, zelf van Turkse afkomst, herkent dat. "Ik merk wel dat ik meer mijn best moet doen om me te bewijzen dan mannen in grijze pakken."

Ze vindt het bezwaarlijk dat er niet meer diversiteit is. "Organisaties moeten niet alleen maar wit zijn en geleid worden door mannen. Politieke partijen moeten het goede voorbeeld geven en beter hun best doen om de politiek een afspiegeling te laten zijn van de samenleving."