Gewonden bij rellen na Duitse amateurwedstrijd

Bij rellen na een amateurvoetbalwedstrijd zijn in Duitsland zeker 45 mensen gewond geraakt, onder wie zes politieagenten. Teleurgestelde fans van de club Waldhof Mannheim belaagden na een verloren promotiewedstrijd fans van de tegenpartij.

De frustratie was aan het begin van de wedstrijd al hoog onder de Waldhof-fans. De club kwam in de vorige eeuw nog uit in de Bundesliga, maar speelt inmiddels al jaren op een veel lager niveau. De wedstrijd tegen KFC Uerdingen kon promotie naar de derde divisie betekenen. Het was het derde jaar op rij dat promotie lonkte.

Toen de club op 2-1 achterstand kwam, braken er ongeregeldheden uit in het stadion met 24.000 toeschouwers. Omdat er massaal vuurwerk werd afgestoken op de tribune legde de scheidsrechter de wedstrijd in de 82ste minuut 20 minuten stil. Omdat de onrust aanhield, werd besloten de wedstrijd helemaal af te breken.