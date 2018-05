Grootste vogel van Europa doet Zeeland aan

Volgens kenners wijst het verenkleed van de vogel erop dat het een jong exemplaar is van een jaar of twee. Omdat het dier niet geringd is, zou het gaan om een wild exemplaar, niet om een ontsnapte vogel of een uit een herpopulatieproject in Oostenrijk.

Waarschijnlijk overnacht het dier in de buurt van Oostkapelle, waar hij voor het laatst is gezien. Tijdens het onweer kan hij geen gebruik maken van de thermiek en dus niet ver weg vliegen. Klootwijk verwacht daarom dat de lammergier morgen weer gespot zal worden. "Je kunt het beste 's ochtends de toppen van de duinen bij Dishoek in de gaten houden."

"Als de lucht weer wat opwarmt en die warme lucht gaat stijgen, krijg je thermiek. Ik verwacht dat voor deze lammergier dat het teken zal zijn om zijn vleugels weer te spreiden en weg te vliegen."