Franse held blijkt Malinees zonder papieren

"Ik dacht niet aan de hoogte, ik dacht niet aan de risico's", vertelt Gassama, die wel sport maar verder geen ervaring heeft als klimmer. "Ik deed het omdat het een kind is. Ik ben dol op kinderen."

"Ik zou het zo weer doen."

Gassama wordt in Frankrijk als held geroemd. Burgemeester Hidalgo van Parijs laat weten dat ze Gassama inmiddels telefonisch heeft bedankt. "Zijn daad is een voorbeeld voor alle burgers", schrijft ze op Twitter. "Uiteraard zal ik hem steunen in zijn pogingen om hier in Frankrijk te blijven."

Zelf is Gassama onder de indruk van alle aandacht. "Iedereen wil met me op de foto, journalisten willen me spreken, mijn video staat op Facebook. Ik ben gelukkig."