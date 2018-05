Arrestaties na vondst dode bij boerderij in Milheeze

De politie heeft twee verdachten opgepakt na de vondst van een dode en een zwaargewonde man bij een boerderij in Milheeze, meldt Omroep Brabant. Het lichaam van een 28-jarige inwoner van het dorp werd gevonden in een zwembad bij de boerderij.

De zwaargewonde lag aan de andere kant van de boerderij. Hij is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Zijn identiteit is nog niet vastgesteld.

De twee verdachten zijn een man van 28 en een vrouw van 32 uit Helmond. Ze waren op bezoek geweest in de boerderij, net als de twee slachtoffers.

Zoon sloeg alarm

De zaak kwam vanochtend aan het licht toen de zoon van de bewoner de dode man in het zwembad ontdekte en alarm sloeg. De politie heeft nog geen idee wat er in de boerderij is gebeurd.