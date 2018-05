'President Italië weigert eurosceptisch minister te benoemen'

De Italiaanse president Mattarella heeft volgens het Italiaanse persbureau ANSA een veto uitgesproken tegen de kandidaat-minister van Financiën, Paolo Savona. De rechtse partij Lega had hem voor die post naar voren geschoven.

Savona is een oud-minister van Industrie, die zich openlijk heeft afgevraagd of Italië niet afscheid moet nemen van de euro. Partijleider Salvini van Lega liet vanmiddag weten dat hij aan de 81-jarige Savona vasthoudt als minister van Financiën. Of dat werkelijk gebeurt, is de vraag.

Vanavond zei Salvini dat de coalitie in Italië de ministers moet kunnen benoemen die zij wil. "Als wij een minister willen die niet geaccepteerd wordt in Berlijn, betekent dat dat we de juiste kandidaat hebben. Italië beslist dat."

Kandidaat-minister Savona gaf vandaag een verklaring uit waarin staat dat hij "een ander Europa wil, een sterker en rechtvaardiger Europa", zonder iets over de euro te zeggen.

De kandidatuur van Savona was al omstreden. Mattarella ontving vanavond de aanstaande premier Conte in het presidentieel paleis om over de ministerskandidaten te spreken. Mattarella had tegenover Conte al eerder zijn twijfel uitgesproken over Savona. Volgens verscheidene bronnen in Italië wees de president de kandidatuur van Savona vanavond definitief af.