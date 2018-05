Doden bij ongeluk met supportersbus Franse rugbyclub

Bij een ongeluk met een bus in de buurt van Valence in Frankrijk zijn drie doden gevallen en elf mensen zwaargewond geraakt. De bus vervoerde supporters van de rugbyclub Castres Olympique. De meeste slachtoffers komen uit Beaucaire in het departement Gard, 150 kilometer zuidelijker.

De supporters, jeugdleden en hun ouders, waren op de terugweg van de halve finale van hun club in de strijd om het kampioenschap van Frankrijk tegen Racing 92 uit Décines-Charpieu bij Lyon. Er zaten 31 mensen in de bus.

Bus gekanteld

Het eenzijdige ongeluk gebeurde op een weggedeelte op de A7 waar maar één rijstrook open was vanwege wegwerkzaamheden en de maximumsnelheid 90 km/u was. De bus kantelde door nog onbekende oorzaak. De doden zijn volgens de eerste berichten de chauffeur en een echtpaar. Het lichaam van de chauffeur zal worden onderzocht in het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk.

Onder de zwaargewonden is een kind van 14. Zeventien inzittenden raakten lichtgewond.

Langs de snelweg werd een medische post ingericht. Er werden 135 brandweerlieden, 60 politiemensen en een aantal helikopters ingezet.