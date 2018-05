Zoektocht naar duikers in Grevelingenmeer voortgezet

In het Grevelingenmeer tussen Zuid-Holland en Zeeland gaat de marine vanmiddag verder zoeken naar twee vermiste duikers. Gisteravond en aan het begin van de nacht is er ook gezocht. Verwacht wordt dat het een bergingsactie wordt en dat de twee niet meer in leven zijn.

De duikers gingen gisteren bij de haven Kloosternol in Scharendijke het water in. Ze hadden tegen een restauranthouder gezegd dat ze gingen duiken naar een oud wrak. Toen ze om 22.30 uur nog niet terug waren, sloeg de restauranthouder alarm.

Bij de zoektocht zijn duikteams van de brandweer, reddingsboten en twee helikopters ingezet.