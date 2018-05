Deze jonge Israëliërs stapten uit de ultraorthodoxe wereld: 'Alles wordt instabiel'

De ultraorthodoxe gemeenschap, zo'n 10 procent van de totale Israëlische bevolking, leeft volgens strikte joodse wetten. Ultraorthodoxe mannen en vrouwen hebben sinds het bestaan van Israël vrijstelling van de dienstplicht. De mannen hoeven het leger niet in vanwege hun religieuze studie; de vrouwen omdat ze zich aan strikte regels van eerbaar en zedig gedrag moeten houden.

De vrijstelling is een doorn in het oog van veel Israëliërs, die vinden dat ultraorthodoxen gewoon mee moeten draaien in de samenleving. Overigens kiest een klein deel van de ultraorthodoxe gemeenschap ervoor om wel in het leger te dienen.

Nieuwe wetgeving

In september 2017 besliste de Hoge Raad dat het 'onwettelijk' en 'discriminerend' is dat ultraorthodoxen uitgezonderd worden van de dienstplicht. De Hoge Raad heeft de regering toen een jaar gegeven om met nieuwe wetgeving te komen. Daar wordt nu aan gesleuteld.

De ultraorthodoxe partijen in de regering willen dat in die nieuwe wet komt te staan dat ultraorthodoxe jongeren ook in de toekomst worden vrijgesteld van de dienstplicht. Maar de minister van Defensie, Avigdor Liberman, is daar fel op tegen. Hij zou gedreigd hebben op te stappen als dat gebeurt. Verwacht wordt dat in de komende weken duidelijk wordt of er een compromis gevonden kan worden.