Wekdienst 27/5: demonstraties in Berlijn en Heiligdomsvaart in Maastricht

Wat heb je gemist?

De 26-jarige Amerikaan Josh Holt die vastzat in Venezuela, is terug in de VS. Hij reisde in 2016 naar het land om te trouwen. Holt werd er beschuldigd van samenzwering tegen de regering en werd vastgehouden. Tot vannacht.

Ander nieuws uit de nacht:

Kim blijft gebrand op ontmoeting met Trump: dat heeft de Noord-Koreaanse leider gezegd tijdens een onverwacht overleg met de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in.

Zoekactie naar vermiste duikers in Grevelingenmeer: meerdere reddingsboten, een helikopter en de brandweer zijn ingezet, tot nu toe zonder resultaat.

En dan nog even dit:

Slecht geslapen door de warmte? Dat kan kloppen. Het was de warmste meinacht sinds 1901, zegt Weerplaza. In De Bilt koelde het af tot 18,3 graden. Het warmst was het in Vlissingen met 19,2 graden. Het 'koudst' was Oost-Groningen met 13 graden.