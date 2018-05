Zoekactie naar vermiste duikers in Grevelingenmeer

In het Grevelingenmeer is vannacht een grote zoekactie geweest voor twee vermiste duikers. Ze doken bij de haven Kloosternol in Scharendijke, maar kwamen niet meer terug van hun duik, meldt Omroep Zeeland.

De twee hadden 's middags tegen een restauranthouder in de haven gezegd dat ze naar een bepaald wrak zouden gaan duiken. Toen ze om 22.30 uur nog niet terug waren, sloeg de restauranthouder alarm.

Iets voor 23.00 uur werd een search-and-rescue-actie opgestart. Meerdere reddingsboten van de KNRM en twee helikopters van de Kustwacht werden opgeroepen om mee te zoeken. Ook de brandweer werd ingezet.

De helikopters zochten het gebied enkele uren tevergeefs af. Met de boten werd zonder resultaat onderzoek gedaan bij enkele duiklocaties en boeien. Rond 02.00 uur werd de zoekactie afgeblazen.