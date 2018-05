Alan Bean, de vierde man op de maan, overleden

In Houston is de Amerikaanse astronaut Alan Bean op 86-jarige leeftijd overleden. Hij was in november 1969 de vierde ruimtevaarder die voet op de maan zette.

Na een vlucht met de Apollo 12 zette Bean een half uur na zijn collega Charles Conrad voet op de maan. Tijdens hun expeditie namen ze delen van de onbemande vlucht Surveyor 3 mee terug zodat die op aarde konden worden bestudeerd. Op de maan werd, naast het eerste maanwagentje en een paar filmrolletjes, ook de vlag van Beans middelbare school achtergelaten.

De Texaan Bean werd opgeleid tot luchtvaartkundige aan de Universiteit van Texas. Hij diende vier jaar als gevechtspiloot en werd daarna testpiloot bij de marine. In 1963 selecteerde de NASA hem voor de reis met de Apollo 12.