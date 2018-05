Ruim 66 procent van de Ieren stemde voor versoepelen abortus

Van de Ieren die gisteren hun stem uitbrachten in een referendum heeft 66,4 procent voor het versoepelen van de abortuswetgeving gestemd. 33,6 procent stemde tegen. Uit een exitpoll bleek gisteravond al dat een verrassend grote meerderheid voor meer liberalisering was.

Nu is in Ierland abortus alleen toegestaan als het leven van de moeder in gevaar is. Bij onder meer verkrachting of incest is het beƫindigen van de zwangerschap verboden. De Ierse wetgeving is daarmee een van de strengste in de Europese Unie.

Ruim drie miljoen Ieren konden in een volksraadpleging stemmen over legalisering van zwangerschapsbeƫindiging. De opkomst was hoog, ruim 64 procent bracht zijn stem uit. Vrouwen kunnen straks tot twaalf weken in de zwangerschap een abortus krijgen.

Revolutie of tragedie

De Ierse premier Leo Varadkar noemde de uitkomst van het referendum "het hoogtepunt van een stille revolutie". Tegenstanders in het overwegend rooms-katholieke Ierland spraken juist van een "historische tragedie".

Volgens minister Katherine Zappone van Kinder- en Jeugdzaken kan de versoepelde wet nog dit jaar van kracht worden.