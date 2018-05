'Volgens de richtlijn moet ik hier de hele dag zitten en mezelf vermaken'

Volgens Lutisan lijdt de kwaliteit van de zorg op zijn IC niet onder de flexibele inzet van de artsen. "In 2015 is er een grote studie over verschenen. Daaruit blijkt ook dat de kwaliteit van zorg en de acute hulp in deze regionale ziekenhuizen gewoon goed is. Ook in vergelijking met de grotere centra."

Voor ziekenhuizen die een grote intensive care-afdeling hebben, met veel patiënten, moet wél altijd een IC-arts aanwezig zijn, vindt Lutisan. Maar dat geldt niet voor elk ziekenhuis. "Wij vinden dat iedere patiënt recht heeft op zorg van een intensivist, maar dat kun je op verschillende manieren regelen. Hier kunnen we maatwerk leveren. Als het even rustig is, gaan we met andere werkzaamheden verder."