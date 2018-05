Week in beeld: handkus in Luxemburg en historie in Emmen

In het Europees Parlement is de hoorzitting met Facebook-topman Mark Zuckerberg over het privacybeleid van zijn bedrijf en de Amerikaanse president Trump besluit om de ontmoeting met zijn Noord-Koreaanse collega Kim Jong-un af te blazen.

In Emmen is het zondag groot feest. De voetballekrs van FC Emmen promoveren ten koste van Sparta Rotterdam naar de eredivisie. Dat is voor het eerst in de geschiedenis van de Drentse club. Ook De Graafschap speelt volgend seizoen op het hoogste niveau.

Dat en meer in de week in beeld.