Mogelijk listeria-bacterie in paling van Nettorama

Nettorama roept palingfilet van het merk Klooster terug omdat die vermoedelijk is besmet met de listeria-bacterie. Klanten die het product hebben gekocht, krijgen hun geld terug.

De listeria-bacterie kan een voedselinfectie veroorzaken. Vooral voor zwangere vrouwen en kwetsbare ouderen kunnen de gevolgen ernstig zijn.

Volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is de door Vishandel Klooster geleverde vis alleen verkocht in winkels van Nettorama. De paling zit in een doorzichtige verpakking met een houdbaarheidsdatum tot 1 juni 2018 en heeft de productcode 1814402.