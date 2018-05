Schietpartij Amerikaanse school snel gestopt door heldhaftige docent

Een schietpartij gisteren op een school in de Amerikaanse plaats Noblesville, was met twee gewonden zo 'klein' dat behoorlijk wat media in de VS er niet eens aandacht aan hebben besteed. The Washington Post constateert op verwijtende toon hoe normaal het kennelijk is geworden dat leerlingen het vuur openen op klasgenoten. Bizar detail: zonder het heldhaftige optreden van de 29-jarige docent Jason Seaman, was de schietpartij waarschijnlijk uitgelopen op een bloedbad.

De schutter, die afgaande op zijn leerjaar 13 of 14 jaar oud is, had zich even voor 09.00 uur geëxcuseerd uit de klas. Even later kwam hij terug het lokaal in met twee vuurwapens en opende het vuur.

Leerlingen van de school vertellen wat er gebeurde: