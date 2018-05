Honderden reizigers overnachten noodgedwongen in gestrande Thalys

Honderden reizigers hebben vannacht de nacht doorgebracht in Thalys-treinen op station Gare du Nord in Parijs. Drie treinen, met in totaal zo'n duizend passagiers, moesten op hun reis naar Brussel rechtsomkeert maken vanwege noodweer.

De treinen hadden daarvoor al zo'n twee uur vertraging opgelopen. Toen ze alsnog vertrokken, kon er vanwege het slechte weer niet op de normale snelheid worden gereden. Onderweg bleek dat de treinen het Belgische spoornet niet op zouden kunnen vanwege werkzaamheden die na middernacht waren gestart. Daarop werd besloten terug te keren naar Parijs.