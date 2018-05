Waarom een Limburger doorslaapt en een Groninger wakker ligt van 3,2

In Limburg is vannacht een aardbeving geweest. Deze had een kracht van 3,2 en werd in Zuid-Nederland en België gevoeld. In tegenstelling tot de bevingen in Groningen lijken de Limburgers er niet wakker van te liggen en is er weinig schade. Hoe kan dat?

"Dat heeft allereerst met de diepte te maken waarop de beving plaatsvindt", vertelt Läslo Evers, seismoloog bij het KNMI. "Een beving van 3,2 op 3000 meter, zoals in Groningen, voel je veel duidelijker dan in Limburg, waar de beving op 12.000 meter diepte was."