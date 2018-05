Zomers weekend: goed insmeren en veel water drinken

Het wordt vandaag erg zonnig en warm, mogelijk stijgt het kwik lokaal zelfs tot boven de 30 graden. Vooral in het zuidoosten van het land is daar kans op. Als het ook in De Bilt 30 graden wordt, is de eerste officiële tropische dag van 2018 een feit. Het algemene advies voor vandaag is om je goed in te smeren en veel water te drinken.

Vanwege de warmte nemen verschillende evenementen en organisaties extra maatregelen. Zo adviseert de hockeybond de clubs om extra drinkpauzes in te lassen bij de wedstrijden dit weekend. "Als op een veld een verkoelende bries staat, is een drinkpauze wellicht niet nodig. Maar we raden iedereen gewoon aan geen risico te nemen en bij twijfel een extra drinkpauze in te lassen als de temperatuur boven de 27 graden komt."