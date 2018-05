Migranten vluchten voor Libische mensensmokkelaars: 15 doden

In het noordwesten van Libië zijn zeker vijftien migranten omgekomen toen ze probeerden te vluchten voor mensensmokkelaars, meldt Artsen zonder Grenzen. 25 mensen zijn gewond geraakt, van wie sommigen ernstige schotwonden en breuken hebben.

De ontsnapping was woensdag, maar nieuws erover is nu pas naar buiten gekomen. In de stad Bani Walid zaten meer dan honderd vluchtelingen in een illegale gevangenis, die werd gerund door de smokkelaars. Nadat ze waren uitgebroken, ontstond er een gewapende achtervolging.

Littekens en brandwonden

Een deel wist te ontkomen maar zo'n veertig mensen, onder wie voornamelijk vrouwen, zitten weer vast. Volgens Artsen zonder Grenzen zijn de ontsnapte gevangenen vooral tieners uit Eritrea, Ethiopië en Somalië die asiel willen aanvragen in Europa.

Sommigen van hen waren drie jaar lang onder erbarmelijke omstandigheden opgesloten door de mensensmokkelaars. Ze hebben littekens, brandwonden en andere verwondingen. Ze zijn inmiddels overgebracht naar detentiecentra in de hoofdstad Tripoli.