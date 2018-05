'Leg zonnepanelen eerst op daken en dan pas op de grond'

Hoeveel zonneparken zijn er?

Hoewel zekerheid over het aantal zonneparken ontbreekt, zijn er sinds 2014 volgens de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) in ieder geval 26 gebouwd. Maar dat aantal groeit snel. Er is inmiddels aan nog eens 150 parken subsidie toegezegd en een onbekend aantal zit nog in de procedure om een vergunning te krijgen.

Het vermogen van alle parken die zijn gebouwd en degene die al subsidie kregen toegezegd, is samen ruim 1600 megawatt. Een megawatt kan zo'n duizend huishoudens van elektriciteit voorzien.