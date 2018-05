De koning kan ook wel zonder 'onderkoning'

Dan de rol die de Raad van State, met name de vicepresident ervan, volgens de Grondwet kan spelen als waarnemer van het koninklijk gezag in geval "de koning niet in staat is dat langer uit te oefenen of tijdelijk heeft neergelegd". Zoiets is alleen in zeer uitzonderlijke gevallen aan de orde. In 2013 benoemde het parlement koningin Máxima bovendien als regentes - een soort onderkoningin.

Mocht Willem-Alexander overlijden voordat prinses Amalia 18 jaar is, dan neemt Máxima de koninklijke taken voor haar dochter waar; bijgestaan door een vijfkoppig College van Toezicht. Daarin zitten twee door de koninklijke familie aan te wijzen leden, de president van de Hoge Raad, de president van de Rekenkamer én (inderdaad) de vicepresident van de Raad van State.

Alleen als koning en koningin allebei tegelijk om het leven komen voordat Amalia 18 jaar is, treedt de Raad van State als koning op. Totdat het parlement een andere regent heeft aangewezen. Dat zou bijvoorbeeld prins Constantijn, de broer van de koning, kunnen zijn.

Discussie

Tenslotte de rol die de vicepresident van de Raad van State veelvuldig speelde als verdediger van de monarchie. Nog niet zo lang geleden vervulde Herman Tjeenk Willink, vertrouweling van koningin Beatrix, peetoom van prinses Amalia en nog steeds kind aan huis bij de Oranjes, die taak met verve.

Dat was met name het geval in 2000, toen D66'er Thom de Graaf, nu genoemd als nieuwe vicepresident van de Raad van State, een monarchiediscussie startte. Hij wilde dat de koning geen rol meer zou spelen bij de kabinetsformatie, wat intussen een feit geworden is.

Tevens bepleitte hij dat de koning niet langer lid van de regering (bestaande uit staatshoofd en kabinet) zou zijn en zijn voorzitterschap van de Raad van State zou opgeven. Zover is het niet gekomen.

Geen bedreiging

Thom de Graaf heeft overigens steeds betoogd de monarchie niet te willen afschaffen, maar enkel te willen moderniseren. Zijn partij maakte zich daar sterk voor en bepleitte een korting op het aan het koningshuis te besteden belastinggeld.

Sinds D66 in het kabinet zit, hebben de democraten hun toon gematigd. Bij de behandeling van de begroting voor de koning 2019 bonden ze in; zeggend dat er voor hun plannen toch geen parlementaire meerderheid was.

Gelet op de brede steun in het land voor de monarchie, die keer op keer naar voren komt in opinieonderzoeken, lijkt zelfs een kritische 'onderkoning' geen wezenlijke bedreiging voor de monarchie en voor het koningschap van Willem-Alexander.