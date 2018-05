Braziliaanse president stuurt leger om wegblokkades te stoppen

De Braziliaanse president Michel Temer heeft het leger toestemming gegeven de blokkades van de snelwegen door stakende vrachtwagenchauffeurs op te heffen. De truckers leggen al dagen belangrijke sectoren van de economie plat. De chauffeurs zijn boos over de hoge dieselprijzen.

In São Paulo is de noodtoestand uitgeroepen wegens brandstoftekort, omdat die niet kan worden geleverd. Ook liggen fabrieken stil en rijdt het openbaar vervoer minder. In verschillende grote steden beginnen supermarkten leeg te raken.

Barbecueën

Op beelden is te zien hoe vrachtwagenchauffeurs barbecueën op de weg. Op vrachtwagens hangen spandoeken met teksten als: "Stop met stelen of anders zullen wij het land stilleggen."

President Temer laat nu militairen de doorgaande routes ontruimen. "We zullen het volk niet zonder hun basisbehoeften laten zitten", aldus Temer.

Belasting

De staking is afgekondigd door de Braziliaanse truckersvereniging Abcam die 600.000 truckers vertegenwoordigt. Zij eisen dat de belasting op diesel wordt verlaagd. De dieselprijs is het afgelopen jaar sterk gestegen.

Inmiddels heeft de overheid toegezegd om diesel te subsidiëren en de prijzen te stabiliseren. Daarop riep Abcam zijn leden op om de blokkades op te heffen. Daar is vooralsnog geen gehoor aan gegeven.

Nederlandse fruitimporteurs spreken van een drama. "Dit gaat vergaande gevolgen hebben komende week omdat van en naar de havens haast geen transport meer mogelijk is", meldt de nieuwssite AGF van de groente- en fruitsector.