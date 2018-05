Hollywood is veranderd door zaak-Weinstein, maar voor hoelang?

Positie van de vrouw in Hollywood

Of de veranderingen op de lange termijn stand houden, is dus nog maar de vraag. "Voorlopig heeft het in ieder geval wel effect", zegt Smit. "Maar dat is niet per se iets van het afgelopen jaar. Er is al langer veel aandacht voor de positie van de vrouw in Hollywood."

Zo is de filmindustrie er volgens de filmjournalist in de loop van de jaren achter gekomen dat zo'n vijftig procent van het publiek vrouwelijk is. "Er worden steeds meer blockbusters met vrouwelijke hoofdrolspelers gemaakt, zoals Wonder Woman en de vrouwelijke Ocean's 8 die eraan komt. En steeds vaker benaderen ze ook vrouwelijke regisseurs en scenaristen."