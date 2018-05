Afgebrande kerk in Limmen wordt herbouwd

De Corneliuskerk in Limmen wordt herbouwd. Dat heeft het parochiebestuur te horen gekregen van de bisschop en de verzekeraar. De kerk raakte begin deze maand fors beschadigd door brand.

Deze week bracht bisschop Punt een bezoek aan de kerk. Hij kon de pastor geruststellen: het bisdom staat achter het herstel van de kerk. "En niet onbelangrijk: ook onze verzekeraar ziet het zitten", reageert pastor Johan Olling. "Een warme zon schijnt over de kerk en Limmen", zegt Olling tegen NH Nieuws.

Bij de brand in mei is de kerk dan wel beschadigd, maar het monumentale deel is niet aangetast. "Stel dat de buitenmuren waren ingestort, dan was die status in het geding gekomen en had het een heel ander verhaal kunnen zijn."

5 miljoen euro

Het kerkbestuur denkt niet het hele verzekerde bedrag nodig te hebben. "De grootste kosten zitten in het herstel van het dak, zo'n vijf miljoen euro." De kerk is voor 15 miljoen euro verzekerd.

Maandag begint het puinruimen in de kerk in Limmen. Dan wordt ook het beschadigde orgel gedemonteerd en wordt duidelijk hoe groot de schade aan het instrument is.