GroenLinks-Kamerlid Van Tongeren wethouder Den Haag

Tweede Kamerlid voor GroenLinks Liesbeth van Tongeren wordt wethouder in Den Haag. Dat heeft GroenLinks in Den Haag bekendgemaakt. In Den Haag is het college van Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks vrijwel rond. Welke portefeuille zij krijgt, is nog niet bekend. De tweede kandidaat-wethouder is Bert van Alphen, de huidige jeugdombudsman in Den Haag.

De Haagse GroenLinks-fractievoorzitter Kapteijns: "Ik ben ontzettend blij en trots op deze twee zeer ervaren GroenLinks-kandidaten. Als wethouders zullen zij zich, zodra ze benoemd zijn, met hart en ziel gaan inzetten voor een groene stad waar eerlijk gedeeld wordt."