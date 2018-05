Levensbeschouwelijk onderwijs standaard op openbare scholen

Als ouders het willen moet een openbare basisschool vanaf 1 januari levensbeschouwelijk onderwijs aanbieden. Het kabinet heeft deze wens van een meerderheid in de Tweede Kamer in een wet vastgelegd. Jaarlijks is er voor dit onderwijs 11 miljoen euro beschikbaar.

Het is de uitwerking van een initiatiefwet van CDA, ChristenUnie en PvdA die in 2016 werd behandeld. De drie partijen wilden een wettelijke basis voor de financiering van dit soort onderwijs, dat al door zo'n 70.000 kinderen wordt gevolgd.

Anders dan wereldoriëntatie

De lessen worden gegeven door het Dienstencentrum GVO en HVO voor godsdienstig en humanistisch onderwijs. De organisatie levert leraren voor protestants, rooms-katholiek, islamitisch, hindoeïstisch en humanistisch vormingsonderwijs. Dit zijn andere lessen dan de lessen wereldoriëntatie waarbij verschillende godsdiensten aan bod komen.

Onder andere VVD, SP en PVV in de Tweede Kamer waren tegen deze wet omdat de neutraliteit van het openbare onderwijs zou worden aangetast door deze gerichte levensbeschouwelijke lessen buiten de school om. Een ander bezwaar was dat de lessen niet klassikaal worden gegeven, maar alleen aan de kinderen van wie de ouders dat willen.