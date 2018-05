Kabinet doet bod loonsverhoging rijksambtenaren

Het kabinet doet een bod aan de rijksambtenaren voor een loonsverhoging. Het gaat om een loonsverhoging oplopend in drie jaar naar 7 procent, te beginnen met een verhoging van 2,75 procent per 1 juli dit jaar.

Minister Ollongren spreekt van een ruimhartig bod van het kabinet. Het besluit werd vandaag genomen in de wekelijkse ministerraad, waar ook de voorjaarsnota op de agenda stond. Dat is een soort tussenstand van de rijksfinanciƫn.

De cao voor rijksambtenaren liep af op 31 december 2017 en geldt voor 118.000 werknemers. Zij organiseerden de afgelopen tijd al verschillende acties. Ollongren zei dat zij niet eerder een bod kon doen omdat nog niet duidelijk was hoeveel geld er beschikbaar is.

Vakbonden verrast

De vakbonden FNV Overheid, AC Rijksvakbonden, CNV Overheid en CMHF hebben nog geen oordeel over het voorstel van de minister. "Het is goed dat er eindelijk een bod is", zegt Marco Ouwehand van de FNV Overheid. "Maar of het voldoende is om met de minister aan tafel te gaan, beslissen we maandag."

Dat er nu een voorstel voor drie jaar ligt, is voor de vakbonden nieuw. "We moeten afwegen of dit positief is voor onze leden", zegt Ouwehand.

Een reeds geplande actie bij de gevangenis in Alphen aan den Rijn komende maandag gaat gewoon door, zegt de vakbond. "Als we besluiten om weer aan tafel te gaan, zullen we ook een besluit nemen over het vervolg van de acties", zegt Ouwehand.