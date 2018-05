Explosieve groei van gebruik mobiel dataverkeer

In Nederland zijn nog nooit zoveel mobiele data verbruikt als in het laatste kwartaal van vorig jaar. Het dataverbruik was toen meer dan honderd miljard MB, zegt de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Het verbruik komt neer op 833 miljoen uur filmpjes kijken op YouTube, het streamen van ruim 38 miljard liedjes via Spotify, of 33 miljard keer mobiel inloggen op Facebook.

In 2015 werden net zoveel mobiele data verbruikt, maar dat was in een heel jaar.

Het verbruik is zo hard gestegen doordat enkele grote telecomaanbieders onbeperkt mobiel internet zijn gaan aanbieden.