Vernielingen bij debatcentrum De Rode Hoed om lezing FvD

Aan de vooravond van een lezing van Forum voor Democratie zijn de ramen ingegooid en zijn deuren beklad van debatcentrum De Rode Hoed in Amsterdam. Er staat geschreven 'Fuck FVD' en 'Geen fascisme.'

Vanavond staat er in De Rode Hoed een 'Renaissancelezing' op het programma. De Britse Europarlementariër Daniel Hannan komt praten over de brexit. Linkse activisten kondigden deze week in een bericht al aan dat ze de bijeenkomst met lawaai willen verstoren.

Een woordvoerder van De Rode Hoed laat aan AT5 en NH Nieuws weten dat er alleen materiële schade is. Het debatcentrum vindt de vernieling erg vervelend. "Maar het gaat niet alleen om de schade, wij willen mensen met elkaar in gesprek brengen."

Bij het huis van Thierry Baudet, de politiek leider van Forum voor Democratie, is vorig jaar een camera opgehangen nadat zijn voordeur was beklad.