Bij een steekpartij op een school in Breda is een gewonde gevallen. Volgens een woordvoerder van de politie was de steekpartij op het terrein van het Radius College, schrijft Omroep Brabant. Een jongen van 18 heeft daar een meisje van 16 neergestoken. De politie gaat uit van problemen in de relationele sfeer.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. Via Burgernet is er een bericht verspreid met het signalement van de verdachte.