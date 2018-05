Drie doden bij ongeluk op N250 bij Den Helder

Bij een frontale botsing op de N250 in de buurt van Den Helder zijn drie mensen omgekomen. Het ongeluk gebeurde vanochtend rond 10.00 uur, vlak bij een bushalte langs de provinciale weg.

Een auto met Duits kenteken botste op een tegenligger. In de Duitse auto zaten twee slachtoffers, in de andere auto één.

Het is niet duidelijk waardoor de Duitse auto de tegenligger ramde. Op de plek van het ongeluk is het verboden om in te halen.

De weg is voorlopig dicht voor onderzoek. Het verkeer wordt omgeleid.