Stembureaus voor abortusreferendum Ierland geopend

In Ierland zijn de stembureaus geopend voor het referendum over de abortuswetgeving in het land. Meer dan 3,2 miljoen Ieren kunnen stemmen over het intrekken van het achtste amendement van de Ierse grondwet. Daarin staat dat abortus alleen is toegestaan als het leven van de moeder in gevaar is. Op een illegale abortus staat in Ierland een celstraf van maximaal 14 jaar.

Als de meerderheid van de kiezers stemt vóór het intrekken van dat amendement, dan komt de Ierse regering met nieuwe, soepelere abortusregels. Daarbij mogen vrouwen tot 12 weken in de zwangerschap altijd een abortus krijgen. Na die twaalf weken blijven strenge regels gelden en mag abortus alleen als het leven van de moeder in gevaar is, of als de baby de zwangerschap niet overleeft.

Het achtste amendement werd na een referendum in 1983 in de Ierse grondwet opgenomen. Het tellen van de stemmen gebeurt morgenochtend en de eerste resultaten worden morgen in de loop van de dag verwacht.

Lang niet zeker

Het is lang niet zeker dat het referendum een meerderheid haalt: vooral in de plattelandsgebieden is veel weerstand tegen abortus. In de peilingen is sprake van een nek-aan-nekrace.

De Ierse premier Varadkar is een voorstander van de verruiming van de abortuswetgeving. Hij zegt dat het afbreken van een zwangerschap straks op een legale, veilige manier zal gebeuren. Nu nog reizen jaarlijks een paar duizend Ierse vrouwen naar Groot-Brittannië, om daar een abortus te ondergaan.

Strenge regels

De abortuswetgeving in het katholieke Ierland is een van de strengste van de Europese Unie. Tot een paar jaar geleden was abortus helemaal niet toegestaan, ondanks een uitspraak in 1992 van het Ierse Hooggerechtshof dat abortus, als het leven van de vrouw gevaar loopt, geoorloofd is.

Die uitspraak werd aanvankelijk niet omgezet in wetgeving. Dat gebeurde pas in 2013, na de dood van de 31-jarige vrouw Savita Halappanavar. Zij overleed aan de gevolgen van een bloedvergiftiging door een miskraam toen ze achttien weken zwanger was. Haar dood had voorkomen kunnen worden als de zwangerschap was afgebroken. Artsen hadden dat geweigerd uit vrees voor vervolging. Bepalend daarbij was dat het hartje van de baby nog klopte. De dood van de vrouw was een kantelpunt in de abortusdiscussie.